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В Подмосковье направили на переработку более 11 млн тонн отходов с 2019 года

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В Московской области направили на вторичную переработку более 11 млн т отходов с 2019 года.
В Подмосковье направили на переработку более 11 млн тонн отходов с 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский, Подмосковье — лидер в России по вопросам обращения с отходами. Ежегодно перерабатывается 7,5 млн т мусора, или 20% от всех отходов в стране.

На данный момент в области установлено более 168 тыс. контейнеров для сбора мусора.

Также реализуется проект «Мегабак». Жители могут бесплатно сдать шины, бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик и другие отходы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году.

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