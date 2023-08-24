В Подмосковье направили на переработку более 11 млн тонн отходов с 2019 года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский, Подмосковье — лидер в России по вопросам обращения с отходами. Ежегодно перерабатывается 7,5 млн т мусора, или 20% от всех отходов в стране.
На данный момент в области установлено более 168 тыс. контейнеров для сбора мусора.
Также реализуется проект «Мегабак». Жители могут бесплатно сдать шины, бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик и другие отходы.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году.