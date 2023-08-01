В Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
В ходе доклада перед законодательным собранием губернатор назвал ряд важных проектов, реализуемых в регионе, в частности, строительство мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, а также рекультивацию свалки в Арамиле и полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге.
Также, по его словам, в области провели ремонт шести гидросооружений в минувшем году.
В июле Евгений Куйвашев посетил место строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле.