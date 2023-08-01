В Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2022 году на реализацию в регионе национального проекта «Экология» из федерального и областного бюджетов было направлено 1,2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2021-м.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В ходе доклада перед законодательным собранием губернатор назвал ряд важных проектов, реализуемых в регионе, в частности, строительство мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, а также рекультивацию свалки в Арамиле и полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге.

Также, по его словам, в области провели ремонт шести гидросооружений в минувшем году.

В июле Евгений Куйвашев посетил место строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле.