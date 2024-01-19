Губернатор сообщил о ликвидации двух украинских беспилотников в Брянской области
- РИА Новости
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram.
Богомаз уточнил, что на месте падения работают оперативные службы, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее губернатор сообщил, что в результате уничтожения беспилотника украинской армии произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы в Брянской области.