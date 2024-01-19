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Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев приговорён к девяти годам колонии

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Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев приговорён к девяти годам колонии
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима», — сказали в суде.

Кроме того, Фалилееву назначили штраф в размере 5,7 млн рублей, а также лишили права занимать должности в государственных органах.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд рублей.

Также в Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 млн рублей.

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