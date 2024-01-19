Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев приговорён к девяти годам колонии
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима», — сказали в суде.
Кроме того, Фалилееву назначили штраф в размере 5,7 млн рублей, а также лишили права занимать должности в государственных органах.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд рублей.
Также в Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 млн рублей.