Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев приговорён к девяти годам колонии

Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима», — сказали в суде.

Кроме того, Фалилееву назначили штраф в размере 5,7 млн рублей, а также лишили права занимать должности в государственных органах.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд рублей.

Также в Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 млн рублей.