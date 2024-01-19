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HiderX: в России разрабатывают маскировочный «костюм-невидимку»

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Российские специалисты осуществляют разработку маскировочного костюма, размывающего силуэт и обеспечивающего совершенную защиту от тепловизионных средств ВСУ.

Об этом сообщили в компании HiderX.

«Мы ведём разработки принципиально нового изделия — маскировочный костюм, который ломает, размывает силуэт», — передаёт ТАСС.

По данным агентства, принцип действия разработки заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта.

Кроме того, в компании подчеркнули, что данный костюм является полностью российской технологией.

В июне в России началось серийное производство маскировочного комплекса для танков «Накидка».

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