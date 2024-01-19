HiderX: в России разрабатывают маскировочный «костюм-невидимку»
Об этом сообщили в компании HiderX.
«Мы ведём разработки принципиально нового изделия — маскировочный костюм, который ломает, размывает силуэт», — передаёт ТАСС.
По данным агентства, принцип действия разработки заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта.
Кроме того, в компании подчеркнули, что данный костюм является полностью российской технологией.
В июне в России началось серийное производство маскировочного комплекса для танков «Накидка».