Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды
Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры Камчатки.
«Подозреваемый... систематически причинял детям побои, а именно наносил удары руками, ногами, плёткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приёмов пищи», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, мужчина лишал детей возможности спать в кровати, предоставляя спальные места на полу, а также организовывал спарринги между несовершеннолетними.
На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
В декабре на Камчатке СК начал проверку после того, как мать избила сына на улице.
Также в Курганской области вынесли приговор по делу об избиении девочки.