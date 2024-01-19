Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в том, что под предлогом воспитания бил двух маленьких сыновей своей сожительницы, в том числе электрошокером, и лишал их еды.

Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры Камчатки.

«Подозреваемый... систематически причинял детям побои, а именно наносил удары руками, ногами, плёткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приёмов пищи», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, мужчина лишал детей возможности спать в кровати, предоставляя спальные места на полу, а также организовывал спарринги между несовершеннолетними.

На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В декабре на Камчатке СК начал проверку после того, как мать избила сына на улице.

Также в Курганской области вынесли приговор по делу об избиении девочки.