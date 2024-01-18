Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России
Соответствующее поручение глава государства сделал по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров», — говорится на сайте Кремля.
Путин также поручил определить конкретные параметры увеличения этих мощностей.
Уточняется, что срок реализации поручения установлен до 1 марта 2024 года.
Ранее Путин поручил изучить возможность более эффективного применения искусственного интеллекта в расследованиях преступлений.