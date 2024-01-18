Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству проработать меры, направленные на наращивание вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране.

Соответствующее поручение глава государства сделал по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров», — говорится на сайте Кремля.

Путин также поручил определить конкретные параметры увеличения этих мощностей.

Уточняется, что срок реализации поручения установлен до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин поручил изучить возможность более эффективного применения искусственного интеллекта в расследованиях преступлений.