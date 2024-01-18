Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил Минобрнауки совместно с Минцифры и образовательными организациями высшего образования, которые заняли в прошлом году лидирующие позиции в рейтинге организаций по параметру качества подготовки специалистов в области ИИ, а также с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в данной области.

Доклад ожидается до 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин поручил изучить возможность более эффективного применения искусственного интеллекта в расследованиях преступлений.