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Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ

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Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ.
Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил Минобрнауки совместно с Минцифры и образовательными организациями высшего образования, которые заняли в прошлом году лидирующие позиции в рейтинге организаций по параметру качества подготовки специалистов в области ИИ, а также с автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в данной области.

Доклад ожидается до 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин поручил изучить возможность более эффективного применения искусственного интеллекта в расследованиях преступлений.

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