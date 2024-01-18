Более 150 мероприятий по случаю Года педагога провели на Ставрополье в 2023 году

В Ставропольском крае прошло более 150 мероприятий с марта 2023 года, посвящённых Году педагога и наставника.

В конкурсах, форумах, школах наставничества приняли участие свыше 100 тыс. человек, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства края.

В ряде проектов смогли принять участие не только взрослые, но и дети благодаря «Движению Первых», работу которого курируют специалисты краевых министерств образования и молодёжной политики, а также при содействии детско-юношеских проектов «Орлята России», «Большая перемена», «Большие вызовы» и др.

Кроме того, для одарённых детей в минувшем году был открыт региональный центр «Сириус 26». Для студентов организовали и провели «Педагогические мастерские» и педагогический диктант.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что более 46 тыс. активистов «Движения Первых» по всей стране приняли участие в акции «Российский детский Дед Мороз». Они поздравили около 57 тыс. представителей различных профессий с Новым годом.