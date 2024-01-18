Прокурор попросил приговорить Игоря Стрелкова почти к 5 годам колонии

Адвокат Александр Молохов заявил, что представитель гособвинения попросил суд во время прений приговорить Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии в рамках дела о публичных призывах к экстремизму.

РИА Новости

Как уточнил юрист агентству РИА Новости, прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима. Стрелкова задержали 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК России). В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Стрелков не имел претензий к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».