Собянин рассказал о достижениях технополиса «Москва» за 18 лет

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о достижениях ОЭЗ «Технополис Москва», которому исполнилось 18 лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок — это больше 200 предприятий, 16,3 тыс. рабочих мест», — заявил мэр.

Как отметил Собянин, объём инвестиций компаний в столичную экономику превысил 160 млрд рублей.

В 2023 году на территории технополиса заработали 35 новых предприятий.

Мэр также напомнил о налоговых льготах для резидентов, среди которых освобождение от ряда налогов и ставка на прибыль в 2%, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что резидент технополиса «Москва» представил инновационный прибор для слабовидящих.