RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о достижениях технополиса «Москва» за 18 лет

Короткая ссылка
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о достижениях ОЭЗ «Технополис Москва», которому исполнилось 18 лет.
Собянин рассказал о достижениях технополиса «Москва» за 18 лет

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок — это больше 200 предприятий, 16,3 тыс. рабочих мест», — заявил мэр.

Как отметил Собянин, объём инвестиций компаний в столичную экономику превысил 160 млрд рублей.

В 2023 году на территории технополиса заработали 35 новых предприятий.

Мэр также напомнил о налоговых льготах для резидентов, среди которых освобождение от ряда налогов и ставка на прибыль в 2%, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что резидент технополиса «Москва» представил инновационный прибор для слабовидящих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить