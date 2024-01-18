Онищенко прокомментировал заболеваемость гриппом в мире

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

«В 117 странах мира идёт распространение гриппа. Если говорить о Европе, то из 36 стран в 32 уровень активности гриппа превышен. Одна страна сообщила об очень высокой заболеваемости, пять стран — о высокой, 10 — средней, 16 — низкой активности гриппа», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Онищенко, активность вируса повысилась и в США.

Что касается Азии, то в Японии продолжается эпидемия гриппа, в Китае и Сингапуре — локальный подъём, добавил эксперт.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типична для текущего времени года.