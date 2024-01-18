RT в Telegram
Подпишись

Суд Екатеринбурга отправил в колонию двоих подростков за убийство инвалида

Короткая ссылка
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении двух подростков, которые до смерти забили инвалида на городской остановке общественного транспорта за отказ дать сигарету.
Суд Екатеринбурга отправил в колонию двоих подростков за убийство инвалида
  • Gettyimages.ru
  • © Charles O'Rear

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, молодого человека — к пяти годам.

Кроме того, с родителей девушки будет взыскано 300 тыс. рублей морального ущерба, с родителей молодого человека — 250 тыс., пояснили в пресс-службе.

Подростки напали на инвалида 6 июня прошлого года. Они нанесли ему более 60 ударов руками и ногами, в результате чего потерпевший скончался. Свой поступок они объяснили тем, что мужчина якобы грубо ответил им на просьбу дать сигарету.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что жительница Красноярска предстанет перед судом за разбойное нападение с молотком на пенсионерку, совершённое в мае 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить