Суд Екатеринбурга отправил в колонию двоих подростков за убийство инвалида

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении двух подростков, которые до смерти забили инвалида на городской остановке общественного транспорта за отказ дать сигарету.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, молодого человека — к пяти годам.

Кроме того, с родителей девушки будет взыскано 300 тыс. рублей морального ущерба, с родителей молодого человека — 250 тыс., пояснили в пресс-службе.

Подростки напали на инвалида 6 июня прошлого года. Они нанесли ему более 60 ударов руками и ногами, в результате чего потерпевший скончался. Свой поступок они объяснили тем, что мужчина якобы грубо ответил им на просьбу дать сигарету.

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