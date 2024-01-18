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Хуснуллин провёл заседание президиума комиссии кабмина по региональном развитию

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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) комиссии кабмина по региональному развитию, где были подведены итоги работы в 2023 году.
Хуснуллин провёл заседание президиума комиссии кабмина по региональном развитию
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В целом строительная отрасль продолжила активный рост. Так, по данным Росстата, за последние три года объём работ в строительстве вырос почти на 23%», — сказал Хуснуллин.

Он также подвёл итоги реализации нацпроектов и федеральных программ в 2023 году. В частности, отметил высокие темпы работы по инфраструктурным бюджетным кредитам и специальным казначейским кредитам.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило порядок финансирования системы обязательного медицинского страхования в новых регионах на 2024 год.

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