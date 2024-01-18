Кабмин утвердил порядок финансирования системы ОМС в новых регионах
- РИА Новости
«Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС для новых регионов. Средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общий объём средств, которые будут выделены на эти цели, составит почти 39 млрд рублей.
Ранее в хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы в посёлке Селятино и в Московском областном госпитале ветеранов войн появились новые аппараты для рентгенов.