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Водитель снегохода погиб в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

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Водитель снегохода погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе в районе границы Тамбовской и Липецкой областей.
Водитель снегохода погиб в ДТП с грузовиком в Тамбовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Тамбовской области.

Уточняется, что авария произошла на 331-м км автодороги Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов.  

По имеющимся данным, 70-летний водитель снегохода Yamaha выезжал с поля и пытался пересечь дорогу. В этот момент и произошла авария. Мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП.

Ранее в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.

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