Водитель снегохода погиб в ДТП с грузовиком в Тамбовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Тамбовской области.
Уточняется, что авария произошла на 331-м км автодороги Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов.
По имеющимся данным, 70-летний водитель снегохода Yamaha выезжал с поля и пытался пересечь дорогу. В этот момент и произошла авария. Мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП.
Ранее в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.