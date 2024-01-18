Водитель снегохода погиб в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Водитель снегохода погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе в районе границы Тамбовской и Липецкой областей.

Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Тамбовской области.

Уточняется, что авария произошла на 331-м км автодороги Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов.

По имеющимся данным, 70-летний водитель снегохода Yamaha выезжал с поля и пытался пересечь дорогу. В этот момент и произошла авария. Мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП.

Ранее в Челябинской области сдался полиции водитель, сбивший насмерть двух пешеходов в Сосновском районе.