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На Ямале рассказали о льготах для жителей блокадного Ленинграда

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В Департаменте соцзащиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о льготах для жителей блокадного Ленинграда. В настоящее время в округе проживают десять человек, награждённых соответствующим знаком.
На Ямале рассказали о льготах для жителей блокадного Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Среди ежемесячных — 50-процентная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, пожизненное денежное содержание — 15 976 рублей, абонентная выплата — 355 рублей. Северян раз в два года обеспечивают сертификатом на санаторно-курортное лечение, которым можно оплатить до 21 дня отдыха», — заявили в ведомстве.

Кроме того, блокадники могут получить 300 тыс. рублей на догазификацию, 100 тыс. — на ремонт жилья. Весь городской и пригородный пассажирский транспорт бесплатный.

Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге открыли плиту в память о героизме жителей Ленинграда.

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