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Акция «Лента Ленинградской Победы» началась в Петербурге

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Акция «Лента Ленинградской Победы» начинается в Санкт-Петербурге. Всем желающим будут раздавать тематические ленточки.
Акция «Лента Ленинградской Победы» началась в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает «Российская газета».

Ленточка повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».

С 18 января получить такие ленточки можно в МФЦ, отделениях «Почты России» и на ряде других площадок.

Кроме того, 27 января, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда, ленты будут раздавать у станций метро «Адмиралтейская», «Гостиный Двор» и «Ладожская».

Также в Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного. Среди участников — представители городской администрации и заксобрания, представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище открыли плиту в память о героизме жителей Ленинграда.

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