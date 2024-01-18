Акция «Лента Ленинградской Победы» началась в Петербурге

Акция «Лента Ленинградской Победы» начинается в Санкт-Петербурге. Всем желающим будут раздавать тематические ленточки.

Об этом сообщает «Российская газета».

Ленточка повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».

С 18 января получить такие ленточки можно в МФЦ, отделениях «Почты России» и на ряде других площадок.

Кроме того, 27 января, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда, ленты будут раздавать у станций метро «Адмиралтейская», «Гостиный Двор» и «Ладожская».

Также в Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного. Среди участников — представители городской администрации и заксобрания, представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что на Пискарёвском кладбище открыли плиту в память о героизме жителей Ленинграда.