Совладелец нефтяного терминала в Петербурге Скигин высказался о попытке атаки БПЛА

Совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин высказался о предотвращённой попытке атаки дрона ВСУ в Ленинградской области.

Его заявление приводит РБК.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны предотвратили «чудовищную катастрофу».

Он выразил слова благодарности Министерству обороны России и российскому лидеру Владимиру Путину.

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — отметил Скигин.

Ранее в правительстве Ленинградской области заявили, что пострадавших и повреждений в результате перехвата дрона в регионе нет.

По данным Минобороны, в ночь на 18 января расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.