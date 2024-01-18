Совладелец нефтяного терминала в Петербурге Скигин высказался о попытке атаки БПЛА
- РИА Новости
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Его заявление приводит РБК.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны предотвратили «чудовищную катастрофу».
Он выразил слова благодарности Министерству обороны России и российскому лидеру Владимиру Путину.
«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — отметил Скигин.
Ранее в правительстве Ленинградской области заявили, что пострадавших и повреждений в результате перехвата дрона в регионе нет.
По данным Минобороны, в ночь на 18 января расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.