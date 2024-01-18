StormWall: число DDoS-атак на российские компании в 2023 году выросло на 29%

Число совершённых на российские компании DDoS-атак в 2023 году выросло на 29% по сравнению с 2022 годом.

Об этом рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности StormWall.

«Самый значительный рост атак был зафиксирован на телеком-сферу, на транспортную отрасль и на госсектор», — говорится в сообщении.

Так, число DDoS-атак на телеком-сферу выросло почти в два раза, на транспортные организации — на 38%, а на государственный сектор — на треть по сравнению с 2022 годом.

В конце ноября сообщалось, что количество DDoS-атак на российский ретейл в «чёрную пятницу», 24—26 ноября 2023 года, возросло на 18%.