Число кибератак на ретейл выросло на 18% в «чёрную пятницу»

Количество DDoS-атак на российский ретейл в «чёрную пятницу», 24—26 ноября 2023 года, возросло на 18%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании StormWall.

Отмечается, что злоумышленники запускали кибератаки на ряд интернет-магазинов, вымогая деньги или в рамках недобросовестной конкуренции.

Больше всего DDoS-атак было направлено на интернет-магазины электроники (34% от общего числа атак на ретейл), одежды и обуви (22%), товаров для дома (18%), онлайн-аптеки (14%), цветочные магазины (9%) и другие онлайн-магазины (3%).

Ранее генеральный директор компании StormWall Рамиль Хантемиров заявил, что число DDoS-атак на отечественные онлайн-магазины и маркетплейсы в «чёрную пятницу», 24 ноября, может вырасти по меньшей мере на 30—40% относительно показателя 2022 года.