Специалист Хантемиров предупредил о росте числа DDoS-атак в «чёрную пятницу»
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что рост наблюдается уже в преддверии распродажи.
«Обычно хакеры нападают на небольшие интернет-магазины, поскольку у них нет нормальной защиты и они не могут отражать атаки», — сказал Хантемиров.
По его словам, ретейл является мишенью для DDoS-атак в «чёрную пятницу», так как сезон распродаж — период повышенной выручки для бизнеса.
Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.