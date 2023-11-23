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Специалист Хантемиров предупредил о росте числа DDoS-атак в «чёрную пятницу»

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Генеральный директор компании StormWall Рамиль Хантемиров заявил, что число DDoS-атак на отечественные онлайн-магазины и маркетплейсы в «чёрную пятницу», 24 ноября, может вырасти по меньшей мере на 30—40% относительно показателя 2022 года.
Специалист Хантемиров предупредил о росте числа DDoS-атак в «чёрную пятницу»
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что рост наблюдается уже в преддверии распродажи.

«Обычно хакеры нападают на небольшие интернет-магазины, поскольку у них нет нормальной защиты и они не могут отражать атаки», — сказал Хантемиров.

По его словам, ретейл является мишенью для DDoS-атак в «чёрную пятницу», так как сезон распродаж — период повышенной выручки для бизнеса.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.

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