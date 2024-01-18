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В Нижнем Новгороде проводят проверки по факту высадки ребёнка из трамвая

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В Нижнем Новгороде организовали проверки по факту высадки девятилетнего мальчика из трамвая.

Об этом сообщает newsnn.ru.

По имеющимся данным, ребёнка высадили из салона транспорта в Ленинском районе, так как ему не хватало денег на проезд.

Следователи начали проверку после появления этой информации в интернете. Прокуратура проверит соблюдение законов, в том числе при пассажирских перевозках.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура начала проверку информации об отказе водителя пустить девочку в автобус.

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