В Нижнем Новгороде проводят проверки по факту высадки ребёнка из трамвая
Об этом сообщает newsnn.ru.
По имеющимся данным, ребёнка высадили из салона транспорта в Ленинском районе, так как ему не хватало денег на проезд.
Следователи начали проверку после появления этой информации в интернете. Прокуратура проверит соблюдение законов, в том числе при пассажирских перевозках.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура начала проверку информации об отказе водителя пустить девочку в автобус.