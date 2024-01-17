На Урале проверяют сообщения об отказе водителя пустить девочку в автобус

В Свердловской области прокуратура начала проверку информации об отказе водителя пустить девочку в автобус.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 13 января в Первоуральске.

«Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель маршрута №507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки «Площадь Победы» Первоуральска. В результате несовершеннолетняя девочка не смогла совершить посадку на общественный транспорт», — говорится в сообщении.

Надзорный орган даст оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле проверят водителя маршрутки после нападения на школьницу.