В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл из сейфа юрфирмы 18 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан работник юридической фирмы, который переоделся в девушку ради кражи 18 млн рублей из сейфа.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Уточняется, что 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 млн рублей, сам положил деньги в сейф по поручению руководителя.

«После выходных сотрудник не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Генеральный директор организации обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нём средства были украдены», — сказала Волк.

Видеозаписи с камер наблюдения показали, что в нерабочее время в офис приходил неизвестный, который предварительно переоделся в женскую одежду. Именно он похитил содержимое сейфа.

«Офис-менеджер был задержан полицейскими, после чего вернул незаконно добытые деньги владельцу», — добавляется в заявлении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что 133 650 преступлений было совершено в столице по итогам 2023 года. Это на 2,4% меньше, чем в 2022-м.