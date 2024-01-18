В Москве переодевшийся в девушку менеджер украл из сейфа юрфирмы 18 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
Уточняется, что 27-летний менеджер юридической фирмы, подозреваемый в краже 18 млн рублей, сам положил деньги в сейф по поручению руководителя.
«После выходных сотрудник не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Генеральный директор организации обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нём средства были украдены», — сказала Волк.
Видеозаписи с камер наблюдения показали, что в нерабочее время в офис приходил неизвестный, который предварительно переоделся в женскую одежду. Именно он похитил содержимое сейфа.
«Офис-менеджер был задержан полицейскими, после чего вернул незаконно добытые деньги владельцу», — добавляется в заявлении.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что 133 650 преступлений было совершено в столице по итогам 2023 года. Это на 2,4% меньше, чем в 2022-м.