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В Москве зарегистрировано свыше 133 тысяч преступлений в 2023 году

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В прокуратуре Москвы сообщили, что 133 650 преступлений было совершено в столице по итогам 2023 года. Это на 2,4% меньше, чем в 2022-м.
В Москве зарегистрировано свыше 133 тысяч преступлений в 2023 году
  • РИА Новости

Большая часть правонарушений совершена в центре и на юго-востоке Москвы — по 15 839, передаёт со ссылкой на ведомство НТВ.

Самый спокойный округ — Зеленоградский, там зафиксировали 3253 противоправных случая за год.

В числе зафиксированных в Москве преступлений — 1065 грабежей, 172 хулиганства, 49 038 мошенничеств, 279 разбойных нападений, 44 442 кражи.

Помимо этого, зарегистрировано 595 автоаварий, в том числе 132 со смертельным исходом.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области зарегистрировали более 65,2 тыс. правонарушений в период с января по ноябрь 2023 года. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

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