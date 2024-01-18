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Два человека пострадали в результате пожара в цехе в Саранске

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Два человека пострадали в результате возгорания в мебельном цехе в Саранске.
Два человека пострадали в результате пожара в цехе в Саранске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — указал собеседник.

Вместе с этим отмечается, что спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1400 кв. м.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что мебельный цех загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тыс. кв. м.

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