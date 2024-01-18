Два человека пострадали в результате пожара в цехе в Саранске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — указал собеседник.
Вместе с этим отмечается, что спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1400 кв. м.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что мебельный цех загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тыс. кв. м.