Мебельный цех загорелся в Саранске почти на 1800 квадратных метрах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На улице Пролетарской произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара составляет 1750 кв. м», — рассказал собеседник.
Уточняется, что есть угроза распространения огня.
В настоящий момент пламя пытаются потушить более 60 человек при 15 единицах техники.
Ранее сообщалось, что здание склада с запчастями для автомобилей загорелось на площади около 600 кв. м в Мытищах Московской области.