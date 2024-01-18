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Мебельный цех загорелся в Саранске почти на 1800 квадратных метрах

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В пресс-службе МЧС России заявили, что мебельный цех загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тыс. кв. м.
Мебельный цех загорелся в Саранске почти на 1800 квадратных метрах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На улице Пролетарской произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара составляет 1750 кв. м», — рассказал собеседник.

Уточняется, что есть угроза распространения огня. 

В настоящий момент пламя пытаются потушить более 60 человек при 15 единицах техники.

Ранее сообщалось, что здание склада с запчастями для автомобилей загорелось на площади около 600 кв. м в Мытищах Московской области.

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