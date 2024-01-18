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Орешкин рассказал о достижениях в области российского авиастроения

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что испытывает гордость за отечественное авиастроение.
Орешкин рассказал о достижениях в области российского авиастроения
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Он высоко оценил производство российских МС-21, пишет сайт kp.ru.

«Когда ты заходишь в этот цех, когда ты видишь эти 20—30 лайнеров, которые в гигантском цехе стоят, находятся на разном этапе сборки, это то, чем ты можешь гордиться», — признался Орешкин.

По его словам, уже в скором времени авиастроительный завод в Иркутске выйдет на целевой показатель 36 произведённых самолётов МС-21 в год, а совокупное производство пассажирских лайнеров за год составит 72 воздушных судна.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.

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