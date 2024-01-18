Названы самые популярные подержанные автомобили в России по итогам 2023 года

Согласно новому исследованию, Ford Focus стал самой популярной в России моделью среди подержанных автомобилей в 2023 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Как отметили специалисты агентства, в 2023 году объём рынка модели составил 119,8 тыс. автомобилей.

Также в список популярных машин на вторичном рынке вошли хетчбэк Lada 2114 «Самара-2», Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Lada 2170, Lada 2107, Lada 4×4, Toyota Camry и Lada 2190.

Всего в 2023 году жители России приобрели легковых автомобилей с пробегом на 17% больше (5,69 млн) по сравнению с 2022 годом.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по покупке подержанной машины.