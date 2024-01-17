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Автоэксперт Сажин дал рекомендации по покупке подержанной машины

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Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по покупке подержанной машины.
Автоэксперт Сажин дал рекомендации по покупке подержанной машины
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Не нужно питать иллюзий о том, что машина точно будет не битая, не крашеная. Такие найти очень тяжело», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Эксперт посоветовал перед покупкой провести диагностику в автосервисе, а не делать это самостоятельно. Часто продавцы пытаются скрыть следы эксплуатации транспортного средства.

«Отдать авто, чтобы они проверили двигатель, проверили ходовку и посмотрели, во сколько может вылиться ремонт. Если геометрия кузова нарушена, компрессии двигателя нет и, например, если воздушный фильтр весь в масле, то от такой машины стоит отказаться», — заключил Сажин.

Ранее директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что сегмент электромобилей в 2023 году стал самым быстрорастущим на авторынке.

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