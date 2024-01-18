Орешкин оценил перспективы развития отрасли БПЛА в России

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что страна будет развивать новую для себя отрасль БПЛА, чтобы стать лучшей в мире.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Проект по БПЛА был утверждён российским правительством в прошлом году, напомнил помощник президента. По его словам, создаётся новый механизм, который объединит многое.

«Государство помогает, чтобы в этом зарождающемся рынке Россия была одной из лучших. Как, например, в финтехе», — отметил Орешкин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.