Орешкин оценил перспективы развития отрасли БПЛА в России
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Проект по БПЛА был утверждён российским правительством в прошлом году, напомнил помощник президента. По его словам, создаётся новый механизм, который объединит многое.
«Государство помогает, чтобы в этом зарождающемся рынке Россия была одной из лучших. Как, например, в финтехе», — отметил Орешкин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.