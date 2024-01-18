Орешкин: не стоит опасаться того, что ИИ заменит людей
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«Если в какой-то момент, не дай бог, будет расти безработица, всегда есть возможность принять решение и по снижению процентных ставок, и по бюджетному стимулированию, для того чтобы эти проблемы в экономике решить», — цитирует Орешкина сайт kp.ru.
Он также отметил, что более активному росту производства в стране в текущий момент препятствует дефицит квалифицированных кадров. На решении этой задачи следует сосредоточиться в ближайшие годы, заключил помощник президента.
В декабре президент Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат.