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Орешкин: не стоит опасаться того, что ИИ заменит людей

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что не стоит опасаться того, что искусственный интеллект заменит людей на рынке труда. Он напомнил, что общая занятость зависит от макроэкономической политики.
Орешкин: не стоит опасаться того, что ИИ заменит людей
  • Gettyimages.ru
  • © Guillaume

«Если в какой-то момент, не дай бог, будет расти безработица, всегда есть возможность принять решение и по снижению процентных ставок, и по бюджетному стимулированию, для того чтобы эти проблемы в экономике решить», — цитирует Орешкина сайт kp.ru.

Он также отметил, что более активному росту производства в стране в текущий момент препятствует дефицит квалифицированных кадров. На решении этой задачи следует сосредоточиться в ближайшие годы, заключил помощник президента.

В декабре президент Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия должна стать экономикой квалифицированных кадров с хорошим уровнем зарплат.

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