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В Удмуртии проведут мероприятия к «Неделе памяти жертв Холокоста»

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В Удмуртии состоятся мероприятия в рамках «Недели памяти жертв Холокоста», проводимой в России 15—31 января.
В Удмуртии проведут мероприятия к «Неделе памяти жертв Холокоста»
  • Gettyimages.ru
  • © malyshkamju

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики региона.

Как отметили в ведомстве, 25 января в Доме Дружбы народов пройдёт показ спектакля «Я должна рассказать», основанный на записях из дневника девочки — узницы гетто и нацистских концлагерей, а также выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение», где представят уникальные документы, рисунки и фотографии из 25 российских и зарубежных архивов.

27 января 1945 года войсками Красной армии был освобождён концлагерь Аушвиц (Освенцим).

Ранее сообщалось, что экспозицию о Дороге жизни откроют на станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге.

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