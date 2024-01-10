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Экспозицию о Дороге жизни откроют на станции «Ладожская» в Петербурге

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Экспозицию о Дороге жизни откроют на станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге.
Экспозицию о Дороге жизни откроют на станции «Ладожская» в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Ремонтные работы на «Ладожской» ведутся в усиленном темпе. Планируется открыть станцию для пассажиров на неделю раньше установленного срока. Это будет подарком городу, ветеранам и жителям к памятной дате — 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — заявил глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

В вестибюле станции можно будет увидеть копию выездной экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда — «Дорога жизни». Она посвящена музеям, сохраняющим память о подвиге водителей ледовой трассы.

Ранее сообщалось, что петербургских блокадников наградят почётным знаком в 2024 году.

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