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Петербургских блокадников наградят почётным знаком в 2024 году

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Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова на заседании городского правительства рассказала, что в январе — апреле 2024 года пройдёт награждение блокадников.

Так, в городе состоится торжественное вручение почётного знака «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщает «Петербургский дневник».

По её словам, почётным знаком будут награждены более 60 тыс. человек.

Старт выдачи знаков намечен на 18 января, добавила Фидрикова.

Ранее власти Нижнего Тагила вручили 13 жителям почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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