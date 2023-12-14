RT в Telegram
Подпишись

Жителям блокадного Ленинграда в Нижнем Тагиле вручили почётные знаки

Короткая ссылка
Власти Нижнего Тагила вручили 13 жителям почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Жителям блокадного Ленинграда в Нижнем Тагиле вручили почётные знаки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мне выпала большая честь вручить эти медали тагильчанам, которые пережили страшные дни блокады и, даже будучи детьми, стали примером мужества и стойкости. Мы гордимся вами. Счастья, огромного здоровья и заботы близких», — заявил глава города Владислав Пинаев.

Награждение состоялось в социальном центре Ленинского района. Ветераны, которые не смогли прийти на встречу, получат медали на дому.

Ранее сообщалось, что более 60 тыс. человек получат награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить