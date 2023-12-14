Жителям блокадного Ленинграда в Нижнем Тагиле вручили почётные знаки
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Мне выпала большая честь вручить эти медали тагильчанам, которые пережили страшные дни блокады и, даже будучи детьми, стали примером мужества и стойкости. Мы гордимся вами. Счастья, огромного здоровья и заботы близких», — заявил глава города Владислав Пинаев.
Награждение состоялось в социальном центре Ленинского района. Ветераны, которые не смогли прийти на встречу, получат медали на дому.
Ранее сообщалось, что более 60 тыс. человек получат награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.