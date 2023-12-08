Более 60 тысяч человек получат награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Награду вручат обладателям медали «За оборону Ленинграда» или знака «Житель блокадного Ленинграда».
Кроме того, для жителей и защитников города предусмотрена федеральная выплата в размере 50 тыс. рублей.
Ранее в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 80-летию снятия блокады Ленинграда.