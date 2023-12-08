Более 60 тысяч человек получат награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Более 60 тыс. человек получат почётный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Награду вручат обладателям медали «За оборону Ленинграда» или знака «Житель блокадного Ленинграда».

Кроме того, для жителей и защитников города предусмотрена федеральная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 80-летию снятия блокады Ленинграда.