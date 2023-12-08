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Более 60 тысяч человек получат награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

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Более 60 тыс. человек получат почётный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Более 60 тысяч человек получат награду в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Trubavin / Aurora Photos

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Награду вручат обладателям медали «За оборону Ленинграда» или знака «Житель блокадного Ленинграда».

Кроме того, для жителей и защитников города предусмотрена федеральная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

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