В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 80-летию снятия блокады Ленинграда

В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий, которые пройдут в регионе в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Об этом сообщает RIA56.

В частности, уже началась областная акция «Календарь обратного отсчёта». До февраля 2024 года в учреждениях образования будут проходить конкурсы исследовательских проектов, музейные экспозиции, лектории, патриотические уроки.

Урок памяти «День Победы Ленинграда» состоится 26 января, а 27 января регион примет участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб».

В музеях запланированы выставки, экскурсии, тематические встречи и занятия.

Ранее в Крыму рассказали о единовременных выплатах для жителей блокадного Ленинграда.