В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 80-летию снятия блокады Ленинграда
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Об этом сообщает RIA56.
В частности, уже началась областная акция «Календарь обратного отсчёта». До февраля 2024 года в учреждениях образования будут проходить конкурсы исследовательских проектов, музейные экспозиции, лектории, патриотические уроки.
Урок памяти «День Победы Ленинграда» состоится 26 января, а 27 января регион примет участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб».
В музеях запланированы выставки, экскурсии, тематические встречи и занятия.
Ранее в Крыму рассказали о единовременных выплатах для жителей блокадного Ленинграда.