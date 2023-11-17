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В Крыму рассказали о единовременных выплатах для жителей блокадного Ленинграда

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Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат 88 ветеранов Великой Отечественной войны, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В Крыму рассказали о единовременных выплатах для жителей блокадного Ленинграда
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Для получения средств никаких заявлений никуда подавать не нужно. Вся информация доступна в базах данных Социального фонда, выплаты будут перечислены беззаявительно», — сказал управляющий региональным отделением СФР Иван Рябоконь во время эфира, организованного ЦУР.

По его словам, с 2024 года в республике получателей социальных услуг ждут изменения. Пенсии будут проиндексированы на 7,5%, с 1 февраля будет индексироваться и маткапитал.

«Также будут увеличены и проиндексированы пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет», — добавил Рябоконь.

Ранее в Нижегородской области рассказали о выплатах для жителей блокадного Ленинграда.

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