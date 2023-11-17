В Крыму рассказали о единовременных выплатах для жителей блокадного Ленинграда
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Для получения средств никаких заявлений никуда подавать не нужно. Вся информация доступна в базах данных Социального фонда, выплаты будут перечислены беззаявительно», — сказал управляющий региональным отделением СФР Иван Рябоконь во время эфира, организованного ЦУР.
По его словам, с 2024 года в республике получателей социальных услуг ждут изменения. Пенсии будут проиндексированы на 7,5%, с 1 февраля будет индексироваться и маткапитал.
«Также будут увеличены и проиндексированы пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет», — добавил Рябоконь.
Ранее в Нижегородской области рассказали о выплатах для жителей блокадного Ленинграда.