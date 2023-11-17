В Крыму рассказали о единовременных выплатах для жителей блокадного Ленинграда

Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат 88 ветеранов Великой Отечественной войны, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Об этом сообщает «Крым 24».

«Для получения средств никаких заявлений никуда подавать не нужно. Вся информация доступна в базах данных Социального фонда, выплаты будут перечислены беззаявительно», — сказал управляющий региональным отделением СФР Иван Рябоконь во время эфира, организованного ЦУР.

По его словам, с 2024 года в республике получателей социальных услуг ждут изменения. Пенсии будут проиндексированы на 7,5%, с 1 февраля будет индексироваться и маткапитал.

«Также будут увеличены и проиндексированы пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет», — добавил Рябоконь.

Ранее в Нижегородской области рассказали о выплатах для жителей блокадного Ленинграда.