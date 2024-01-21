Специалист перечислил уловки мошенников в период праздников и после них

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, какие основные уловки используют мошенники в период праздников и после них и какие действия стоит предпринять, чтобы обезопасить свои данные.

Перед праздниками для обмана пользователей злоумышленники часто используют спам-рассылки, ведущие на фишинговые сайты с «акциями» от известных компаний, сказал Пермяков.

«Основная цель мошенников в этом случае — дать жертве минимум времени для раздумий и выманить информацию о платёжных реквизитах или совершить платёж», — объяснил эксперт.

Кроме того, мошенники «продают» билеты на детские мероприятия и шоу, добавил Пермяков. Покупателей часто ищут в социальных сетях или на родительских форумах, предлагая приобрести у них билеты с очень хорошей скидкой. Кроме того, по словам эксперта, стали чаще появляться фейковые благотворительные сборы.

Пользователям также может прийти письмо или смс с информацией о выигрыше в лотерее или положенной выплате от государства. Для получения денег злоумышленники, скорее всего, попросят ввести данные своей банковской карты по персональной ссылке, чего делать не следует, предупредил Пермяков.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году стали чаще появляться мошенничества с использованием технологии дипфейк — злоумышленники могут использовать поддельный голос жертвы, сгенерированный искусственным интеллектом, чтобы шантажировать родственников или коллег, объяснил эксперт. Чтобы не допустить компрометации аккаунта и потери сбережений, эксперт советует включить двухфакторную аутентификацию, если это позволяет сервис, и использовать сложные и длинные пароли. Также эксперт советует всегда читать смс и пуш-уведомления от сервисов и никому не сообщать данные для подтверждения операции или входа в систему.

Кроме того, не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах.

«Государственные службы не звонят через мессенджер, чтобы сообщить что вы потерпевший, свидетель или подозреваемый. Если собеседник не даёт времени подумать, просто выходите из общения. Если требует никому не сообщать, идите в полицию», — обратил внимание Пермяков.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о наиболее распространённых мошеннических схемах в 2023 году.