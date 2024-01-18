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Логопед и токарь из Тюмени рассказали, как потратят лотерейный миллиард рублей

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Новогодний миллиард рублей в тираже «Русского лото» выиграли Светлана и Юрий Семёновы — логопед и токарь из Тюмени. На эти деньги они хотят открыть частную логопедическую практику и отправиться в путешествие, а также адресно помочь нуждающимся.
Логопед и токарь из Тюмени рассказали, как потратят лотерейный миллиард рублей
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом РИА Новости рассказали в распространителе гослотерей «Столото».

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжёлым физическим трудом», — рассказала Светлана.

Семёновы женаты уже почти 40 лет, у них двое детей: дочь-невролог и сын-стоматолог.

Юрий на выигранные деньги купит себе новый автомобиль. Выигрыш в лотерею изменит жизнь всех домочадцев к лучшему и облегчит её, отметила его супруга.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам новогоднего тиража «Русского лото».

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