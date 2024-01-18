Логопед и токарь из Тюмени рассказали, как потратят лотерейный миллиард рублей
- РИА Новости
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Об этом РИА Новости рассказали в распространителе гослотерей «Столото».
«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжёлым физическим трудом», — рассказала Светлана.
Семёновы женаты уже почти 40 лет, у них двое детей: дочь-невролог и сын-стоматолог.
Юрий на выигранные деньги купит себе новый автомобиль. Выигрыш в лотерею изменит жизнь всех домочадцев к лучшему и облегчит её, отметила его супруга.
Ранее сообщалось, что житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам новогоднего тиража «Русского лото».