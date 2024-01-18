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В Нижегородской области рассказали о сроках строительства путепровода у станции Петряевка

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Путепровод у станции Петряевка в Нижнем Новгороде появится при строительстве ВСМ-2, заявил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Ермолаев.
В Нижегородской области рассказали о сроках строительства путепровода у станции Петряевка
  • Gettyimages.ru
  • © shimonov_evgeny / 500px

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Участок дороги, где предлагали сделать развязку, является дорогой общего пользования местного значения, её обслуживанием занимается администрация Нижнего Новгорода. Областное и городское правительство запросило средства на реализацию проекта.

По словам Ермолаева, возможным вариантом строительства путепровода является выделение объекта в отдельный этап ВСМ-2 и реализация проекта в рамках строительства ВСМ-2 до начала строительства магистрали в целом.

«До настоящего времени ОАО «РЖД», в чьём ведении находится данный вопрос, решение не принято. Учитывая высокую стоимость строительства данного объекта, отсутствие источников его финансирования, а также намерение правительства РФ вернуться будущем к реализации планов по продолжению строительства высокоскоростных магистралей ВСМ-1 и ВСМ-2, строительство путепровода целесообразно реализовывать в рамках строительства ВСМ-2», — добавил Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в Томской области в 2023 году в рамках национального проекта отремонтировали 344 км региональных и местных дорог. Общий объём дорожного фонда достиг 14,1 млрд рублей.

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