В Нижегородской области рассказали о сроках строительства путепровода у станции Петряевка
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
Участок дороги, где предлагали сделать развязку, является дорогой общего пользования местного значения, её обслуживанием занимается администрация Нижнего Новгорода. Областное и городское правительство запросило средства на реализацию проекта.
По словам Ермолаева, возможным вариантом строительства путепровода является выделение объекта в отдельный этап ВСМ-2 и реализация проекта в рамках строительства ВСМ-2 до начала строительства магистрали в целом.
«До настоящего времени ОАО «РЖД», в чьём ведении находится данный вопрос, решение не принято. Учитывая высокую стоимость строительства данного объекта, отсутствие источников его финансирования, а также намерение правительства РФ вернуться будущем к реализации планов по продолжению строительства высокоскоростных магистралей ВСМ-1 и ВСМ-2, строительство путепровода целесообразно реализовывать в рамках строительства ВСМ-2», — добавил Ермолаев.
Ранее сообщалось, что в Томской области в 2023 году в рамках национального проекта отремонтировали 344 км региональных и местных дорог. Общий объём дорожного фонда достиг 14,1 млрд рублей.