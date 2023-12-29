В Томской области провели ремонт более 340 километров дорог в 2023 году
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на областную администрацию.
Отмечается, что дорожное покрытие восстановлено в 14 районах области, в том числе на трассах Томск — Каргала — Колпашево, Мельниково — Кожевниково — Изовка, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, Томск — Аэропорт.
По губернаторской программе ремонта местных дорог отремонтировано почти 60 км в 18 муниципальных образованиях.
Кроме того, в Томске завершили капитальный ремонт Коммунального моста через реку Томь. Также построен мост через реку Яя в Зырянском районе.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отремонтировали более 760 км автодорог за год.