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В Томской области провели ремонт более 340 километров дорог в 2023 году

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В Томской области в 2023 году в рамках национального проекта отремонтировали 344 км региональных и местных дорог. Общий объём дорожного фонда достиг 14,1 млрд рублей.
В Томской области провели ремонт более 340 километров дорог в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © alexandrumagurean

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на областную администрацию.

Отмечается, что дорожное покрытие восстановлено в 14 районах области, в том числе на трассах Томск — Каргала — Колпашево, Мельниково — Кожевниково — Изовка, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, Томск — Аэропорт.

По губернаторской программе ремонта местных дорог отремонтировано почти 60 км в 18 муниципальных образованиях.

Кроме того, в Томске завершили капитальный ремонт Коммунального моста через реку Томь. Также построен мост через реку Яя в Зырянском районе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отремонтировали более 760 км автодорог за год.

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