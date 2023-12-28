RT в Telegram
Подпишись

В Краснодарском крае отремонтировали более 760 км автодорог за год

Короткая ссылка
В Краснодарском крае в 2023 году отремонтировали более 760 км региональных и местных дорог.
В Краснодарском крае отремонтировали более 760 км автодорог за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает АБН24.

Отмечается, что работы проводились сразу в нескольких районах Краснодарского края.

Специалисты привели в порядок 610 км региональных и 154 км местных трасс, а также построили и реконструировали 13 объектов.

Дороги в Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали с опережением графика.

Общий объём дорожного фонда составил 57,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области отремонтировали 500 км дорог в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить