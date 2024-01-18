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На 104-м году жизни умерла дочь советского полководца Михаила Фрунзе

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В Москве умерла дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе Татьяна, ей было 103 года.
На 104-м году жизни умерла дочь советского полководца Михаила Фрунзе
  • РИА Новости

Татьяна Михайловна Фрунзе родилась 2 августа 1920 года. Она рано потеряла отца и мать, в шесть лет осталась сиротой. Детей Фрунзе усыновил Климент Ворошилов, один из близких друзей отца.

«Он заботился о Татьяне и Тимуре как о родных, называя их фрунзенятами», — рассказали в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее имени М.В. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны Татьяна Фрунзе работала на танковом заводе. После окончания химико-технологического института имени Менделеева она защитила диссертацию и была одним из ведущих отечественных специалистов в экспериментальной химии.

В ноябре 2023 года в Молдавии ушёл из жизни гвардии полковник Павел Гладков, кавалер трёх орденов Отечественной войны, прошедший через Сталинградскую и Курскую битвы. Ветерану было 102 года.

Также в декабре газета «Известия» сообщила, что племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.

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