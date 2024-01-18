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Беглов рассказал об отсутствии пострадавших при попытке атаки беспилотника ВСУ

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об отсутствии пострадавших при попытке атаки беспилотника ВСУ в Ленинградской области.
Беглов рассказал об отсутствии пострадавших при попытке атаки беспилотника ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю: пострадавших нет», — отметил он в своём Telegram-канале.

По его словам, власти Петербурга находятся в постоянном контакте со всеми силовыми структурами.

Он добавил, что проводятся следственные мероприятия.

Ранее в правительстве Ленинградской области также заявили, что пострадавших и повреждений в результате перехвата дрона в регионе нет.

По данным Минобороны, в ночь на 18 января расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.

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