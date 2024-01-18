Беглов рассказал об отсутствии пострадавших при попытке атаки беспилотника ВСУ
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«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю: пострадавших нет», — отметил он в своём Telegram-канале.
По его словам, власти Петербурга находятся в постоянном контакте со всеми силовыми структурами.
Он добавил, что проводятся следственные мероприятия.
Ранее в правительстве Ленинградской области также заявили, что пострадавших и повреждений в результате перехвата дрона в регионе нет.
По данным Минобороны, в ночь на 18 января расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.