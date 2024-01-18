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Российские работодатели ценят опыт и постоянство работников старше 55 лет

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Почти 70% работодателей, принявших участие в новом исследовании, отметили в ряду ценных качеств возрастных соискателей заинтересованность в долгосрочной занятости и опыт работы.
Российские работодатели ценят опыт и постоянство работников старше 55 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Большинство опрошенных работодателей выразили уверенность, что сотрудники старше 55 лет более постоянны и ответственнее относятся к своим обязанностям, чем молодые. В то же время у них более скромные зарплатные ожидания.

Кроме того, такие сотрудники могут быть опытными наставниками для молодых коллег, считают 53% респондентов. В половине компаний не сомневаются в высоком уровне квалификации таких кандидатов.

Каждый пятый руководитель ценит спокойствие и размеренность работников предпенсионного возраста, а также наличие большого количества полезных контактов.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.

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