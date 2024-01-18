Сценарист Ленкова рассказала, как детям снять собственный мультфильм

Руководитель школы мультипликации «МультФилин», автор фестиваля уличных мультфильмов, сценарист анимационного кино Анна Ленкова дала рекомендации, как дети могут сами снять мультфильм.

«Для начала персонажей необходимо придумать, описать основные черты характера. Какой он — злой или добрый? Хитрый или простодушный? Спокойный или экспрессивный? Можно выделить несколько наиболее ярких качеств персонажа либо черту, которая обязательно запомнится зрителям», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что при создании сценария необходимо детально прописывать все сцены — с подробным описанием места действия, перечислением деталей, расстановкой действующих лиц относительно друг друга.

Диалоги также являются важной составляющей будущего проекта.

«В них фиксируются не только фразы, но и интонации, с которыми они произносятся, описываются мимика, поведение героя», — сказала сценарист.

Ранее кандидат педагогических наук руководитель центров «Арт Академия — Академия Отличий» Марина Май рассказала о пользе развивающих центров для детей.