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Сценарист Ленкова рассказала, как детям снять собственный мультфильм

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Руководитель школы мультипликации «МультФилин», автор фестиваля уличных мультфильмов, сценарист анимационного кино Анна Ленкова дала рекомендации, как дети могут сами снять мультфильм.
Сценарист Ленкова рассказала, как детям снять собственный мультфильм
  • Gettyimages.ru
  • © vorDa

«Для начала персонажей необходимо придумать, описать основные черты характера. Какой он — злой или добрый? Хитрый или простодушный? Спокойный или экспрессивный? Можно выделить несколько наиболее ярких качеств персонажа либо черту, которая обязательно запомнится зрителям», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что при создании сценария необходимо детально прописывать все сцены — с подробным описанием места действия, перечислением деталей, расстановкой действующих лиц относительно друг друга.

Диалоги также являются важной составляющей будущего проекта.

«В них фиксируются не только фразы, но и интонации, с которыми они произносятся, описываются мимика, поведение героя», — сказала сценарист.

Ранее кандидат педагогических наук руководитель центров «Арт Академия — Академия Отличий» Марина Май рассказала о пользе развивающих центров для детей.

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