Сценарист Ленкова рассказала, как детям снять собственный мультфильм
- Gettyimages.ru
- © vorDa
«Для начала персонажей необходимо придумать, описать основные черты характера. Какой он — злой или добрый? Хитрый или простодушный? Спокойный или экспрессивный? Можно выделить несколько наиболее ярких качеств персонажа либо черту, которая обязательно запомнится зрителям», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист отметила, что при создании сценария необходимо детально прописывать все сцены — с подробным описанием места действия, перечислением деталей, расстановкой действующих лиц относительно друг друга.
Диалоги также являются важной составляющей будущего проекта.
«В них фиксируются не только фразы, но и интонации, с которыми они произносятся, описываются мимика, поведение героя», — сказала сценарист.
Ранее кандидат педагогических наук руководитель центров «Арт Академия — Академия Отличий» Марина Май рассказала о пользе развивающих центров для детей.