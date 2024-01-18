В Пулкове подтвердили, что ночью вводились временные ограничения на полёты
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Информацию подтвердили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
«По независящим от аэропорта причинам были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 00:57, в 01:27 все ограничения на полёты сняли», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время аэропорт работает штатно.
Ранее Минобороны России сообщало, что расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.