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В Пулкове подтвердили, что ночью вводились временные ограничения на полёты

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Временные ограничения на приём и вылет самолётов вводились ночью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
В Пулкове подтвердили, что ночью вводились временные ограничения на полёты
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Информацию подтвердили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«По независящим от аэропорта причинам были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 00:57, в 01:27 все ограничения на полёты сняли», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время аэропорт работает штатно.

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