В Пулкове подтвердили, что ночью вводились временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и вылет самолётов вводились ночью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Информацию подтвердили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«По независящим от аэропорта причинам были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 00:57, в 01:27 все ограничения на полёты сняли», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время аэропорт работает штатно.

Ранее Минобороны России сообщало, что расчёты систем ПВО уничтожили один БПЛА украинских войск над Московской областью и перехватили один дрон над Ленинградской областью.